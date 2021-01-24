محمد الفلاح - تأكيد ليبي على الالتزام بوقف النار.. وسفير أمريكا يعلق

الأحد 24 يناير 2021

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت أن "الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا عقدت اجتماعاً مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5".



وقالت البعثة إن "المشاركين في الاجتماع أكدوا التزامهم الكامل والمستمر بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا".

كما أضافت أن "الرئاسة المشتركة حثت القادة السياسيين الليبيين على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسريع تنفيذ وقف إطلاق النار، وإعطاء الأولوية لفتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، والإعادة الفورية لجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة".

"قدر كبير من الشجاعة"

من جهتها، أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا نقلاً عن السفير ريتشارد نورلاند، السبت، أن "أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برهنوا على قدر كبير من الشجاعة في دفاعهم عن مطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقال نورلاند إنه "آن الأوان لكي يُظهر السياسيون نفس القدر من القناعة من خلال معالجة القضايا التي حالت دون فتح الطريق الساحلي والسماح بإعادة فتح هذا الطريق المهم لمصلحة الليبيين واستقرار لبييا".

"تقدم حقيقي يُتوج بانتخابات"

كما أضاف: "أحث الليبيين على دعم منتدى الحوار السياسي الليبي لإكمال عمله، وأشعر بالارتياح مع بدء مُهلة الأسبوع لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء".

إلى ذلك أكد أن "أمام ليبيا فرصة لإحراز تقدم حقيقي يُتوج بانتخابات في ديسمبر المقبل".

شروط الترشح

يذكر أن البعثة الأممية في ليبيا كانت أعلنت الخميس فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة للفترة التحضيرية ابتداء من 21 يناير وحتى 28 يناير.

وقالت البعثة إنه يتعين على من يرغب في الترشح لعضوية المجلس الرئاسي توفير تزكيتين من قبل أعضاء المجمع الانتخابي الذي ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع الانتخابي.

كما أضافت أنه يتعين على من يرغب في الترشح لرئاسة الحكومة توفير تزكيتين على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، دون شرط أن تكون التزكيتان من مجمع انتخابي/إقليم معين.

إلى ذلك شددت على أن تُشكَل لجنة من 3 أعضاء من الملتقى وبدعم من الأمم المتحدة لاعتماد الترشيحات.