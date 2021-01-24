شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان يهزّان تشيلي .. ومخاوف من وقوع تسونامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هز زلزالان أراضي تشيلي بفاصل دقائق عن بعضهما مساء السبت.

ووقع الزلزال الأول في القارة القطبية الجنوبية في حين وقع الثاني قرب العاصمة سانتياجو.

وقالت وزارة الداخلية على تويتر إن قوة الزلزال الأول بلغت 7.1 ووقع في الساعة 8.36 مساء على بعد 216 كيلومترا شمالي شرق قاعدة أوهيجينز العلمية التشيلية ودعت إلى إخلاء المناطق الساحلية من القارة القطبية الجنوبية بسبب خطر حدوث موجات مد عاتية(تسونامي).

كما بعثت الوزارة برسالة إلى الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد حثت فيها الناس على الابتعاد عن المناطق الساحلية ، على الرغم من أن الوزارة قالت فيما بعد إن هذا التحذير أُرسل بطريق الخطأ.

وقال مركز (جي إف زد) الألماني لبحوث علوم الأرض إنه في الساعة 9.07 مساء بالتوقيت المحلي وقع زلزال بقوة 5.6 درجة في المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين على عمق 133 كيلومترا وعلى بعد 30 كيلومترا شرقي سانتياجو.