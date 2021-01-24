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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مادورو يعرب عن استعداده لفتح صفحة جديدة مع أمريكا بايدن

الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت عن استعداده لفتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن، داعيا الى التأسيس لـ“مسار جديد“ بعد سنوات من العلاقات المتأزمة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.



وقال الرئيس الاشتراكي امام أنصاره ”نحن على استعداد لسلوك مسار جديد في علاقاتنا مع حكومة جو بايدن تستند الى الاحترام المتبادل والحوار والتواصل والتفهم“ .

وأصاف ان فنزويلا ”على استعداد لقلب الصفحة“ مع الادارة الأميركية الجديدة.