شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السياحة بالبرلمان تناقش قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد ، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذى انتهت اللجنة من نظره فى الفصل التشريعى الأول، وأعدت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس بهيئته السابقة، وقد أبدت الحكومة تمسكها به فى بداية الفصل التشريعى الحالى وفقا لنص المادة (180) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

كما يعمل القانون على تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومى المصري، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف عن العمرة للحج فضلا عن التكدس بسبب عدم وجود تذاكر طيران.

وأنشأ مشروع القانون، الذي انتظم في 18 مواد، بوابة إلكترونية بالوزارة تسمى "البوابة المصرية للعمرة"، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.