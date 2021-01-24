العالم على أبواب 100 مليون مصاب بفيروس كورونا

جدة - عبدالحي حسين - ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود مساء اليوم السبت، إلى حوالي 99 مليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 2,122,084 حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 99 مليونا و 001 ألفا شخصا، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 71,150,269 مليون؛ بنسبة تجازوت 71 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 28 مليون شخص بنسبة بلغت 28 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 111,199 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وحتى، صباح اليوم، توفي أكثر من 2,122,258 آلاف، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت 2.14 في المائة فيما تم تسجيل أزيد من 600 ألف إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوز 25,404,756 مليون إصابة، و424,434 ألف وفاة، فيما احتلت الهند المركز الثاني بـ 10,654,656 مليون إصابة.