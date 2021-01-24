شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس النيجيري يتعهد بالقضاء على «بوكو حرام» خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري، بالقضاء على جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في المناطق الواقعة شمال شرق البلاد خلال عام.

وأشار وزير الدفاع النيجيري اللواء بشير صالحي ماغاشي، إلى أن الحرب على الجماعة الإرهابية ستنتهي هذا العام.

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" الإرهابية تنشط في شمال شرق نيجيريا منذ أكثر من عشر سنوات، مما أجبر مئات الآلاف من المواطنين على مغادرة منازلهم، فضلا عن مقتل نحو 36 ألف شخص.