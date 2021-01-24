شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيون ليبيون: مشروع الدستور الجديد يخدم تنظيم الإخوان الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر عدد من السياسيين الليبيين من أن بعض بنود الدستور الليبي الجديد المزمع إقراره قريبًا يصب في خدمة استمرار التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، مشددين على أن تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة بالآلية التي دعت إليها الأمم المتحدة يشعل صراعًا بين الأقاليم الثلاثة.

وقال المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي إن نصوص مشروع الدستور الجديد لن تمنع الصراعات وتشعل الخلافات والفرقة وتؤسس لدولة على مقاس جماعة الإخوان في ليبيا، مشددًا على ضرورة وجود سلطة مركزية واحدة قادرة على إدارة الدولة بشكل قوي دون المحاصصة، مطالبًا بضرورة نزع سلاح الميليشيات وإخراج المرتزقة من أجل استقرار البلاد.

وحذر الزبيدي من أن جميع النصوص الدستورية تؤسس لدولة تتماشى مع الجماعات الدينية، وأنه لا يمكن القبول به تحت أي ظرف، في حين أنه يمكن العمل من خلال إعلان دستوري حتى وجود سلطة موحدة.

سيناريو كارثي

ويرى المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي أن المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز لن تترك العمل في البعثة إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة ما يعني أن الأمور تتجه إلى نفس السيناريو الذي شُكّلت على إثره حكومة الوفاق التي تسيطر على العاصمة طرابلس قبل مغادرة المبعوث السابق مهامه.

بدروه، دعا الكاتب السياسي ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، الشعب الليبي للتدخل فورًا لمنع من وصفهم بالطامحين للسلطة من استغلال مواد الدستور الليبي كوسيلة للمناورات السياسية.

وقال بعيو: عندما تصبح المسائل الأساسية مثل الدستور وسيلةً للمناورات السياسية السيئة للطامحين للسلطة الطامعين في الحكم، فعلى الشعب الليبي أن يمنع ويوقف هذا العبث.

فيما يتواصل الحشد الإخواني لترشيح وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، وبثت قناة «بانوراما» الذراع الإعلامية لإخوان ليبيا تقريرًا عبر شاشتها بعنوان «ساسة وخبراء دوليون يدعمون ترشح باشاغا لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية».

فضيحة معيتيقة

على صعيد متصل، أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها حول مصير مجموعة من المعتقلات في سجن معيتيقة التابع لميليشيا الردع في طرابلس، بعدما دخلن في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على استمرار اعتقالهن منذ سنوات بدون محاكمة.

ولا توجد حارسات نساء في السجن؛ ما عرّض المعتقلات للتحرش والاعتداء الجنسي، وفقًا لشهادات معتقلات، وقالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية غير الحكومية وثقت الانتهاكات في السجن، وطالبت السلطات بمنع هذه التجاوزات، إلا أن حكومة الوفاق تجاهلت الرد.