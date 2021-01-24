شكرا لقرائتكم خبر عن الروسي نافالني مصمم على المعارضة من داخل السجن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كان المسؤولون الروس على يقين بأن زعيم المعارضة أليكسي نافالني لن يعود إلى البلاد بعدما تم نقله إلى ألمانيا للعلاج من تسميمه. فقد حذروا من أنه سوف يتم إيداعه السجن لدى وصوله، وصعدوا بشكل مطرد التهديدات بإجراء تحقيقات جديدة، وسط مزاعم تتراوح ما بين سرقة تبرعات المؤيدين له والعمل لصالح المخابرات الأمريكية.

حتى زملاؤه المنتقدون للكرملين أخبروه أن العودة من برلين، حيث كان يتعافى من هجوم بغاز الأعصاب اعتبر هو والعواصم الغربية الرئيس فلاديمير بوتين مسؤولًا عنه، تشكل خطورة كبيرة عليه.

لكن نافالني، الذي لديه قناعة بأنه لن يكون بمقدوره أن يظل بمثابة قوة سياسية إلا من داخل البلاد، تجاهل نصائحهم.

وذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء أن عودته المثيرة دفعت الكرملين إلى اتخاذ موقف الدفاع، وأن التوتر شيء غير مرغوب فيه في عام من المفترض أن يكون بمثابة إحكام للسيطرة في انتخابات تجرى هذا الخريف، بينما تعافت روسيا من جائحة فيروس كورونا بعد أن وضع بوتين الأساس لتمديد حكمه حتى عام 2036.

وقال فيودور كراشينينيكوف، وهو مستشار سياسي مقرب من نافالني: «خطة نافالني بسيطة للغاية وتتمثل في أن يصبح المصدر الأول للازعاج للرئيس بوتين وأن يكون من خلال شجاعته مصدر إلهام لحراك من شأنه أن يؤدي إلى إحداث تغيير سياسي».

ويقول المؤيدون إن هذه استراتيجية يمكن أن تؤتي ثمارها حتى لو تم سجن نافالني لسنوات، وهو الأمر الذي يتوقعونه. ويراهن الخصم الرئيس للزعيم الروسي على أن بإمكانه دفع عدد كافٍ من المؤيدين إلى الشوارع هذا العام ليظهروا أنه لن يتم ترهيبهم.

وفي ذات الوقت، فإنه يعتمد على الغرب الذي تلقى دعمًا مؤخرًا من خلال تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن لتكثيف الضغط على الكرملين من الخارج. وهذه مقامرة محفوفة بالمخاطر.

ووفقًا لمصدرين مقربين من القيادة الروسية، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة أمور ليست عامة، أن الكرملين الآن عاقد العزم على إبقاء نافالني في السجن لعدة سنوات أو أكثر.

وأضافت بلومبرج أنه قد يصدر حكم بحق نافالني بالسجن لفترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات في جلسة استماع مقرر عقدها في الثاني من فبراير المقبل، وهناك قضية أخرى قيد الإعداد يمكن أن تضيف 10 سنوات أخرى.

وتأمل السلطات في أن تفقد الحركة المتمحورة بشكل كبير حول شخصية نافالني اتجاهها وتتشتت بمجرد دخوله السجن.