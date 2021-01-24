شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 من داعش.. والداخلية العراقية تضع خطة لملاحقة الإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين، أمس السبت، أسفرتا عن قتل سبعة إرهابيين.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين الأولى في سلسلة جبال قره جوغ والأخرى ضمن قطاع كركوك».

وأشارت إلى أن «الضربتين أسفرتا عن قتل سبعة عناصر من عصابات داعش وتدمير أربعة أنفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية».

وكشفت وزارة الداخلية العراقية أمس عن أن خطتها الأمنية التي ستنفذها لملاحقة الإرهابيين لن تتضمن قطعًا للطرق أو تقييدًا للحريات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس عن المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا قوله إن التغييرات التي حصلت في بعض المواقع الأمنية، هي انعكاس لتفكير القيادة العامة للقوات المسلحة في كيفية معالجة الخرق الأمني الذي حصل في بغداد.

وأضاف أنه سيكون هناك المزيد من الدعم والإسناد للقوات الاستخباراتية التي أثبتت فاعليتها الكبيرة، ونجحت في إحباط عشرات المحاولات الإرهابية قبل حدوثها، كما نجحت في تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية.

وأشار إلى أن الخطة الأمنية ستعتمد على الجانب الاستخباراتي أكثر من العملياتي، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أثر على سير الحياة العامة أو قطع الطرق أو تقييد الحريات وإنما سيتجه الاهتمام نحو تعزيز الجانب الاستخباراتي.

ولفت إلى أن قوات التحقيق الأمنية والاستخباراتية تحجم عن البوح بالمعلومات التي تتحصّل عليها، إلا أن الفترات الماضية أظهرت القوات العراقية إمكانياتها بالكشف عن جميع العمليات الإرهابية.