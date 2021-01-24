شكرا لقرائتكم خبر عن باباجان يندد بصمت أردوغان عن العنف ويعتبره أمرًا «خطيرًا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ندد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا، علي باباجان، بصمت الرئيس التركي رجب أردوغان، تجاه حادثة الاعتداء على نائب رئيس حزب المستقبل، سلجوق أوزداغ، بحسب ما أورد موقع زمان التركي.

وأوضح باباجان أن صمت أردوغان يعد أمرًا خطيرًا، فالرئيس التركي «الذي يتحدث في كل الموضوعات صمت هذه المرة، وهذا أمر خطير، حيث لا يمكن غض الطرف عن العنف بأي حال من الأحوال».

وأضاف باباجان إن «التهديد والعنف جريمة، والتشجيع على العنف جريمة أيضًا، ولا يمكن قبول مثل هذا الشيء في دولة قانون».

وشدد باباجان على أن عدم إدلاء أردوغان بأي تصريحات حول الاعتداءات والتهديدات ضد السياسيين والصحفيين هو أمر «خطير».

وتابع رئيس حزب التقدم والديمقراطية، أنه يجب أن يقول رئيس الدولة إن ما حدث خطأ، وإنه ضد ذلك.

وقبل أسبوع تعرض أوزداغ، القيادي بالحزب الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط العاصمة أنقرة قبل الذهاب لحضور اجتماع المؤتمر العام الأول لحزب المستقبل.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته تم الاعتداء على الصحفي أوغور أوغلو، الذي كان قد أجرى مع أوزداغ حوارًا صحفيًا.

ويعتبر أوزداغ من أبرز السياسيين الأتراك، وهو أحد مؤسسي «حزب المستقبل» الذي شكله داود أوغلو، بعد انشقاقه عن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم.

وفي تفاصيل الحادثة، قال أوزداغ إن 5 أشخاص مكشوفي الوجه وبأعمار صغيرة هاجموه بالبنادق والعصي أثناء خروجه من المنزل لقضاء صلاة الجمعة.

وأضاف أوزداغ أنه تلقى عدة ضربات بالعصي، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وبعض الكسور في يديه، مشيرًا إلى أن «حادثة الاعتداء منظّمة»، وقال: «كنت أفقد الكثير من الدماء ولم أتمكن من اللحاق بهم، والمعتدون لم يتحدثوا بأي شيء أثناء الهجوم».

وكان سلجوق أوزداغ قد انتقد عدم اتخاذ الرئيس أردوغان أي إجراء إضافي، علاوة على الاتصال الذي أجراه للاطمئنان على صحته.

أعضاء حزب الحركة القومية وذراعه المسلح «تنظيم الذئاب الرمادية» المتطرف، الذين يتهمهم سلجوق أوزداغ بالوقوف وراء الحادث، شنوا هجومًا على نائب المدعي العام في أنقرة، ألب أرسلان توفان، الذي يحقق في الهجوم على نائب رئيس حزب المستقبل، وصمموا ملصقًا يحمل شعارًا استخدموه في حملتهم يقول: «هل أنت مدعٍ عام أحمد داود أوغلو؟».

يأتي ذلك اعتراضًا على السلطات شخصيًا في إطار التحقيقات في قضية الاعتداء على أوزداغ، كما تم الإعلان أنه جارٍ البحث عن 3 أشخاص آخرين.