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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في أول اتصال بينهما.. جونسون وبايدن يبحثان ترسيخ التحالف

الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن سبل ترسيخ التعاون بين البلدين في كل المجالات.



وقال جونسون، بعد أول مكالمة هاتفية بينهما، إنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس جو بايدن بشأن أهدافهما المشتركة، بما في ذلك معالجة تغير المناخ.

وذكرت متحدثة باسم جونسون أنه "رحب ترحيبا حارا بقرار الرئيس بايدن عودة الانضمام إلى اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ".

وأضافت أنه "بناء على تاريخ التعاون الطويل بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة فيما يتعلق بمجالي الأمن والدفاع، فقد جدد القائدان الالتزام إزاء حلف شمال الأطلسي وقيمنا المشتركة في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية".