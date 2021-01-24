شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد بدون أضرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أطلقت الميليشيات العراقية الموالية لإيران ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي، تم اعتراض اثنين منها وسقط الثالث على منزل، في وقت أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، مقتل 7 إرهابيين تابعين لتنظيم «داعش» الإرهابي، فضلاً عن تدمير 4 أنفاق له في كركوك.

وكانت ثلاثة صواريخ قد تم إطلاقها باتجاه مطار بغداد الدولي، فجر السبت، ما أسفر عن أضرار مادية، حسبما ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني. وأوضح البيان أن صاروخين سقطا خارج المطار، فيما وقع الثالث على منزل مواطن في منطقة حي الجهاد، دون تسجيل خسائر بشرية.

وكان مصدر أمني قال إن منظومة الدفاع الجوي التابعة لقاعدة فيكتوري العسكرية الأمريكية، صدت صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفتها فجر أمس.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من إعلان تنظيم «داعش» الإرهابي، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي وقع في بغداد الخميس وأودى بحياة 32 على الأقل في أول هجوم انتحاري ضخم بالعراق منذ ثلاث سنوات.

ضربتان جويتان

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها، أمس إن طيران التحالف الدولي نفذ وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ضربتين جويتين الأولى في سلسلة جبال قره جوغ، والأخرى ضمن قاطع كركوك، وإن الضربتين أسفرتا عن قتل 7 عناصر من عصابات «داعش» وتدمير 4 أنفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية.

وقالت الخلية: «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، فإن طيران التحالف الدولي نفذ ضربتين جويتين، الأولى في سلسلة جبال قره جوغ، والأخرى ضمن قاطع كركوك».

وأكدت الخلية، أن الضربتين الجويتين أسفرتا عن مقتل 7 عناصر من عصابات «داعش» وتدمير 4 أنفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية.

وأعلنت القوات المسلحة العراقية، انطلاق عملية «ثأر الشهداء»، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب. وتستهدف العملية بقايا عصابات «داعش»، مستفيدة من معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية، حسبما جاء في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب وتمكن جهاز مكافحة الإرهاب من الإطاحة بعدد من الإرهابيين في كل من بغداد وباب المعظم والأنبار وعامرية الفلوجة و كركوك ومنطقة دور الفيلق.

ونوه الجهاز إلى أن لهؤلاء الإرهابيين صلات بشبكات عصابات «داعش» التكفيرية، ويمتلكون معلومات قيمة عن قادة هذه الشبكات الإرهابية.

وشدد بيان جهاز مكافحة الإرهاب، على أنه سيواصل ضرب بقايا عصابات «داعش» في كافة أنحاء العراق بقوة مفرطة، واعداً بالمزيد من العمليات النوعية خلال الأيام القليلة المقبلة.