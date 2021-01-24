شكرا لقرائتكم خبر عن متلقو لقاح كورونا يلامسون الـ 2.5 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 87,720 جرعة خلال الساعات ال 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت 2,426,793 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 24.54 جرعة لكل 100 شخص.

‎كما أعلنت الوزارة عن إجراء 174,172 فحصاً جديداً خلال الساعات ال 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 3,566 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 274,376 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 783 حالة.

‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‎كما أعلنت عن شفاء 4,051 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 247,318 حالة. (وام)