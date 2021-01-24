شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب خالٍ من السحب والضباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي:

اكتشف علماء فلك، من مركز هارفارد سميثونيان للفيزياء الفلكية في أمريكا، باستخدام مرصد هابل الفضائي والتحليل الطيفي، كوكباً صافياً، يشبه المشتري، خالياً من السحب والضباب، وهو ما كشفته دراسة الإشعاع الكهرومغناطيسي في غلافه الجوي. وأطلق على الكوكب «واسب-b62»، ويبعد 575 سنة ضوئية، ويبلغ نصف كتلة كوكب المشتري في نظامنا الشمسي، ويستغرق 12 عاماً للدوران حول نجمه، ويتميز بقربه من نجمه، ما يجعله شديد الحرارة،

ويحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم، حيث تحجب السحب والضباب رؤية الصوديوم في الكوكب.

وأشار العلماء إلى أن 7% من الكواكب الخارجية لها غلاف جوي صافٍ.

وأوضحوا أن الكواكب الخالية من السحب تسهم في دراسة كيفية تشكلها، وأعربوا عن أملهم في اكتشاف تفاصيل جديدة حول الكواكب، مع إطلاق تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي عالي الدقة.