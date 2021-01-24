شكرا لقرائتكم خبر عن شريط لاصق يكشف «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطور علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية في سان دييجو، شريط اختبار متغير اللون، يمكن وضعه على قناع الوجه للكشف عن كوفيد-19 في الأنفاس واللعاب، بهدف توفير مراقبة بسيطة وميسورة، لاسيما في الأماكن التي تفتقر إلى الاختبارات.

وقال جيسي جوكيرست، أستاذ الهندسة النانوية في كلية الهندسة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية: من خلال الشرائح التي توضع على أي قناع قماش يمكن الكشف عن وجود جزيئات من بروتين «البروتياز»، والتي تنتج عن الإصابة بفيروس «كورونا»،

شريط لاصق يكشف «كوفيد-19»حيث تتراكم الجزيئات بما في ذلك البروتينات، وعند تبديل القناع، يضغط الشخص على شريط الاختبار، الذي يطلق جزيئات نانوية يتغير لونها عند قيام المستخدم بضغطها، إذ كان القناع يحتوي على الجزيئات.

وأضاف: نريد أن يكون هذا الاختبار بمتناول الجميع بما يكفي للاختبار اليومي، وهذا من شأنه أن يسمح للمرافق المعرضة لخطر كبير، مثل بيوت الإعاشة، والسجون وعيادات غسيل الكلى، بمراقبة الإصابات الجديدة.