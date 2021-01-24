استعدادات مكثفة للدورة الـ 18 من معرض أبوظبي الدولي للصيد



أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، تُقام الدورة ال (18) من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2021»، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر القادمين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وبناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، فإنّ المعرض سوف يُقام للمرّة الأولى على مدى 7 أيّام، وذلك تلبية لرغبة كلّ من الزوار والعارضين، حيث أشادت الشركات المحلية والإقليمية والدولية بهذه النقلة النوعية ضمن استراتيجية تطوير المعرض على مدى خمس سنوات (2021-2025)، بما يعكس الإقبال الجماهيري المُتزايد، ويُلبّي طموحات عشّاق الصقارة والصيد والفروسية والتراث في مختلف أنحاء العالم.

وبلغت نسبة حجوزات الشركات العارضة حتى اليوم ما يزيد على 70% من مساحة المعرض في دورته القادمة، من المتوقع استقطاب المزيد من العارضين الجدد هذا العام من مختلف القارات للمُشاركة في الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث حضر في الدورة الماضية ما يزيد على 670 علامة تجارية مرموقة من 41 دولة، على مساحة 45000 متر مربع.

ويُتيح المعرض للشركات التي ترغب بالمشاركة كافة المعلومات عبر موقعه الإلكتروني www.adihex.com ومنصّات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له، حيث بالإمكان تعبئة نموذج الطلب الخاص بالمُشاركين وتوقيعه عبر الإنترنت، كما تُتيح منطقة العارضين Exhibitor Zone في الموقع الإلكتروني للمُشاركين حجز خدمات متنوعة ومتابعة جميع معلومات الحدث الهامة في مكان واحد عبر حساب خاص يتم تزويدهم به، بما في ذلك القيام بتحديث ملف تعريف الشركة، ومشاركة المعلومات والصور حول المنتجات والخدمات، وتحميل مواد ترويجية، والحصول على آخر أخبار الشركة والبيانات الصحفية، فضلاً عن الوصول إلى دليل العارضين وتحميل كُتيب المبيعات الذي يتضمن كافة تفاصيل أسعار حجز مساحات المشاركة في المعرض، إضافة لباقات الرعاية ومزاياها المُتعدّدة، والحصول على الدعم التسويقي.

وأطلق نادي صقاري الإمارات، عبر الموقع الإلكتروني للمعرض ADIHEX.COM، كُتيّباً رقمياً تفاعلياً للشركات العارضة والرعاة على حدّ سواء، يمتاز بأنّه يُتيح لمن يرغب بالمُشاركة في الدورة القادمة خريطة تفاعلية للمعرض، حيث بإمكان العارضين اختيار الموقع الشاغر الذي يرغبون به بشكل مباشر، واستكمال كافة إجراءات الحجز عن بُعد، فضلاً عن اختيار الخدمات الإضافية التي يرغبون بها كتنظيم الأنشطة والفعاليات المُصاحبة للمعرض.

ويدعم النموذج الرقمي التفاعلي ل«المبيعات» اللغتين العربية والإنجليزية، وبإمكان العارضين والرعاة من خلاله اختيار باقات تسويقية متنوعة تلائم متطلباتهم واحتياجاتهم في تسويق علاماتهم التجارية وتوسيع نطاق انتشارها في مختلف دول العالم، وتتضمن بعض هذه الباقات مساحات مجانية ومزايا تسويقية قيّمة.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، أنّ المعرض الدولي للصيد والفروسية يُعتبر أحد أهم المحطات العالمية التي تُعنى بالتراث الثقافي والصيد المُستدام، ويُمثّل حرص القيادة الرشيدة على صون رياضات الآباء والأجداد وترسيخ مفاهيم الأصالة الإماراتية والاعتزاز بالهوية الوطنية والموروث الشعبي، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي له مكانته المرموقة على الخريطة الدولية.

