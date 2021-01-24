شكرا لقرائتكم خبر عن «استئصال» سكري النوع الثاني بالجراحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة أجرتها جامعة كوليدج لندن البريطانية، بالتعاون مع مستشفى جامعة جيميلي الإيطالية، أن «الجراحة الأيضية» أكثر فاعلية من الأدوية لمرضى السكري من النوع الثاني. وأكدت انخفاض مخاطر الإصابة بالقلب والأوعية الدموية وتحسين وظائف الكلى، في تجارب سريرية استمرت لمدة 10 سنوات، شملت 60 مريضاً يعانون مرض السكري النوع الثاني المتقدم، عولجوا في مستشفى أكاديمي بالعاصمة الإيطالية روما، خضعوا إلى «تحويل مسار المعدة أو

«استئصال» سكري النوع الثاني بالجراحةفي وقت كانوا يعانون ارتفاعاً حاداً في مستويات السكر بالدم، والتي لا يتم التحكم فيها بشكل جيد.

وقال البروفيسرو فرانشيسكو روبينو، المؤلف الرئيسي للدراسة: تقدم هذه الدراسة أقوى دليل علمي حتى الآن على أن هذا النوع الثاني من المرض قابل للشفاء.

وأظهرت النتائج أن 37.5% من المرضى المعالجين جراحياً كانوا قادرين على الحفاظ على نسبة السكر في الدم، دون الحاجة إلى أدوية السكري طوال فترة الدراسة.