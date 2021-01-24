شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تناقش «أمن المجمعات السكنية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بناءً على توجيهات الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، نظمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الاجتماع الثاني لمشروع «أمن قطاع المجمعات السكنية» الهادف إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى معدل صفر جريمة في المناطق السكنية.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الاجتماع الثاني، يأتي بعد نجاح فعاليات الاجتماع الأول الذي عقد سبتمبر من العام الماضي 2020، وساهم في تأسيس وتعزيز الشراكة المجتمعية مع كافة الشركاء الاستراتيجيين المُختصين في المجمعات السكينة، وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في أن تكون مدينة دبي الأكثر أمناً على مستوى العالم.

وأثنى العميد الجلاف على الجهود المبذولة من كافة الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص في وضع آلية عمل مستدامة للوصول إلى هدف صفر جريمة في قطاع المجمعات السكنية.

ونيابة عن العميد الجلاف، شهد العقيد محمد أهلي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والمقدم عارف بيشوه مدير إدارة الحد من الجريمة بالنيابة، فعاليات الاجتماع الثاني الذي عُقد في نادي ضباط شرطة دبي بحضور ممثلين عن مؤسسة التنظيم العقاري، وعدد من الضباط والشركاء الاستراتيجيين من مختلف الدوائر.