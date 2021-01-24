5 شروط للمشاركة في الرحلات الفضائية المأهولة

أبوظبي: عماد الدين خليل

أكدت وكالة الإمارات للفضاء أن القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء في دولة الإمارات الذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى العربي والإسلامي، حدد 5 شروط على مشغل أنشطة الرحلات الفضائية المأهولة التقيد بها قبل إشراك أي شخص طبيعي في رحلة فضائية.

ونصت المادة (16) من القانون على أنه يجب على المشغل قبل إشراك أي شخص في رحلة فضائية أن يقدم للوكالة ما يأتي: إثبات إبلاغ الشخص الطبيعي بالمخاطر المقترنة بالرحلة الفضائية وتوضيحها له، والموافقة الخطية للشخص الطبيعي على القيام بالرحلة الفضائية، وإثبات استكمال الشخص الطبيعي التدريب اللازم، ولياقته البدنية والصحية للقيام بالرحلة الفضائية، وإثبات قيامه بإجراء كافة تقييمات المخاطر والسلامة اللازمة، ووجود خطة طوارئ مناسبة، بالإضافة إلى أية متطلبات أو شروط يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

كما نصت نفس المادة لأنشطة الرحلات الفضائية المأهولة على أن على كل مشغل مصرح له برحلة فضائية مأهولة إبلاغ الوكالة فوراً بأي واقعة أو حادث تعرض له أو مخاطر تواجهه، وأي تدابیر باشرها للحد منها أو من آثارها، كما تحدد بقرار من مجلس الإدارة شروط وضوابط المسؤولية المرتبطة بأنشطة الرحلات الفضائية المأهولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالرحلات الفضائية دون المدارية.

ونصت المادة رقم (14) تصاريح الأنشطة الفضائية على أنه يحظر امتلاك جسم فضائي، أو تنفيذ أنشطة فضائية أو الاشتراك فيها، أو إنشاء أو استخدام أو امتلاك منشآت أو مرافق مرتبطة بها، دون الحصول على تصريح من الوكالة، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه الشروط والضوابط والإجراءات العامة المتعلقة بالتصريح، بما في ذلك منحه أو تجديده، أو تعديله، أو إلغاؤه، أو تعليق العمل به، أو التنازل عنه إلى الغير، أو تضمينه أو إلحاقه بتصريح مسبق منحه، كما يجوز لرئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة مؤقتة تختص بإعفاء أي مشغل أو أنشطة فضائية معينة من الحصول على تصريح، أو من أي شروط أو ضوابط أو إجراءات خاصة.

وأكدت الوكالة أن القانون تنظيم قطاع الفضاء في الدولة يهدف إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية في القطاع الفضائي الإماراتي تنسجم مع القوانين والأنظمة الأخرى في الدولة، وتحترم المعاهدات الدولية، وتمتاز بالوضوح والشفافية والمرونة، وتحمي مصالح الدولة وتوفق بين المتطلبات الاقتصادية والتجارية وتشجيع الابتكار من ناحية ومتطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة من ناحية الأخرى.

وأضافت أن القانون يتميز بأنه يتناول المسائل القانونية التقليدية المتناولة في تشريعات الفضاء، بالإضافة إلى عدد من المسائل الجديدة في هذا المجال، كالإطلاق من الفضاء، واستخدام الموارد الفضائية، والأنشطة الفضائية التجارية المأهولة (السياحة الفضائية).