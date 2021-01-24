شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين " تنظم اليوم الأحد حلف اليمين القانونية لـ 11 نقابة فرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، اليوم الأحد ، لنقابات شمال وجنوب الدقهلية والفيوم وبورسعيد و دمياط و الإسماعيلية و السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر و بني سويف ، فى قاعة اتحاد عمال مصر ، بالقاهرة .

ومن المقرر أن يترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وتحت إشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وتعقد الجلسة على مجموعتين، الأولى: شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية- الفيوم، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية بورسعيد – دمياط – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – بني سويف، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا.

وشددت إدارة السجلات على المحامين الجدد عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحةو الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.