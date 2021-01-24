اخبار العالم

"المحامين " تنظم اليوم الأحد حلف اليمين القانونية لـ 11 نقابة فرعية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين " تنظم اليوم الأحد حلف اليمين القانونية لـ 11 نقابة فرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، اليوم الأحد ، لنقابات شمال وجنوب الدقهلية والفيوم وبورسعيد و دمياط و الإسماعيلية و السويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر و بني سويف ، فى قاعة اتحاد عمال مصر ، بالقاهرة .

ومن المقرر أن يترأس الجلسة نقيب المحامين رجائي عطية، وتحت إشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وتعقد الجلسة على مجموعتين، الأولى: شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية- الفيوم، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية بورسعيد – دمياط – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – بني سويف، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا.

وشددت إدارة السجلات على  المحامين الجدد عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة ، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحةو الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا