شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية: منذ توليت والحكومة فى منتهى التعاون مع البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إن الوزارة هى حلقة الوصل بين الحكومة ومجلس النواب، مضيفا أن مجلس النواب يعبر عن الإرادة الشعبية، وأن الحكومة تعاون المجلس في أداء دوره التشريعى والرقابى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز مع الإعلامية رانيا هاشم: اللجنة العامة انعقدت واتخذت قرار بعرض الوزراء لبرنامجهم وجدول زمنى محدد لعرض برنامج الحكومة والحكومة كانت في منتهى التعاون وكانت هناك تعليمات من مجلس الوزراء لتحقيق أعلى تواصل ممكن مع مجلس النواب وحضور جلساته كلما طلب المجلس ذلك.

وتابع: منذ أن توليت المسئولية والدنيا منتظمة والوزراء في منتهى التعاون وبمجرد إخطار أي وزير يحضر على الفور إلى مجلس النواب، وحتى الآن مجلس الشيوخ لم ينعقد لعدم انتهاء اللائحة للآن، اللائحة تم إعدادها وهى تصدر بقانون وبمجرد أن ينتهى المجلس من عرض الحكومة لبرنامجها ومناقشتها من مجلس النواب وإحالتها للدراسة .

وأكد: أن اليوم سيكون في البرلمان وزير الزراعة ووزير الرى والاثنين القوى العاملة والهجرة والثلاثاء وزير الخارجية والطيران والأربعاء وزيرة الثقافة ووزيرة البيئة.