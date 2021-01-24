شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى "الأموال المٌستردة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على رأس أولوياتها التشريعية مشروعات القوانين التى سبق وأن تمت إحالتها للجنة خلال الفصل التشريعى الأول ولم يتمكن المجلس من مناقشتها نظرا لازدحام الأجندة التشريعية.

ومن أبرز مشروعات القوانين التى ستبدأ اللجنة في مناقشتها خلال الأيام القادمة، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المٌستردة.

ونستعرض فيما يلى أهم 5 أهداف لمشروع القانون الجديد:

1- إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المٌستردة

2- توحيد الجهات المعنية بإدارة والتصرف فى الأموال المستردة والتى آلت ملكيتها إلى الدولة

3- إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة والتصرف فيها

4- المحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها

5- تحقيق التجانس والتكامل التى تباشرها الكيانات الثلاث (جهاز تصفية الحراسات، إدارة الأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى بقطاع التمويل بوزارة المالية)