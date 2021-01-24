​عودة الدراسة والامتحانات وأزمة كورونا.. 15 قرارًا لـ"الأعلى للجامعات" في اجتماع السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدر المجلس الأعلى للجامعات، خلال الاجتماع الشهري، بجامعة حلوان برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات، عدة قرارات مهمة بشأن الدراسة في ظل جائحة كورونا.

وينشر "الخليج 365" أبرز قرارات الأعلى للجامعات على النحو التالي:

1- إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

2- تبدأ الامتحانات عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة.

3- المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا.

4- التعاون مع الطلبات التي تأتي من مجلس النواب في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة.

- متابعة مشروع إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وسرعة مراجعة البرامج التعليمية ودراسات الجدوى الفنية.

6- مراجعة الخطة الخمسية بشأن تعيين المعيديين بالجامعات لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للجامعات الأهلية الجديدة.

7- الاستعداد لاستكمال الدراسة بعد انتهاء الإجازة مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية بجميع الجامعات.

8- متابعة جاهزية مستشفيات العزل الجامعية وتوافر مخزونات الأدوية للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة حال الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا المستجد.

9- استعداد المستشفيات الجامعية لزيادة السعة الاستيعابية لمستشفيات العزل في أي وقت وفق معدلات الانتشار الوبائي للفيروس.

10- التنسيق مع وزارة الصحة من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير اللقاح للفرق الطبية العاملين بمستشفيات العزل كأولية أولى.

11- الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة وإعداد مقرر القضايا المجتمعية والتي تستهدف رفع درجة وعي الطالب الجامعي بقضايا الزيادة السكانية وحقوق الإنسان، والشفافية ومكافحة الفساد، على أن تكون الدراسة في هذه القضايا متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

12- اعتماد التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قرار وزير التعليم العالي بشأن شروط ومعايير اختيار القيادات الجامعية ووافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار المعروض واستمارة معايير المفاضلة المرفقة به.

13- الموافقة على تغيير مسمى معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ليصبح (كلية الدراسات العليا للبحوث البيئية).

14- الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

15- الموافقة على تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة العربية (السودانية - الليبية) للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في العام الدراسي 2019/2020 والذين لم يتم تنسيقهم في المواعيد المقررة والمعلنة نظرًا لظروف جائحة كورونا.