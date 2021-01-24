السودان: احتجاجات متفرقة رفضاً لرفع أسعار الخبز والوقود

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

شهدت بعض أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، مظاهرات متفرقة إثر إعلان الحكومة السودانية رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهرين. ونددت المتظاهرات بالارتفاع المتصاعد في أسعار السلع والزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الخبز والوقود والأدوية، وندرة بعض السلع الضرورية.

وأغلق محتجون طرقا بالخرطوم، كما أحرق عدد من الشباب إطارات السيارات.

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان أقرت الأسبوع الماضي موازنة العام الحالي 2021، كما أعلنت زيادة أسعار الوقود، في وقت يعاني فيه البلد أزمة في الخبز والوقود. وأعلنت حكومة ولاية الخرطوم رفع سعر الخبز بنسبة 100 في المئة.

ومن جانبها، وجهت اللجنة الاقتصادية لـ«تحالف قوى الحرية والتغيير» خطاباً شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بشأن الموازنة الجديدة، أكدت فيه ضرورة الاهتمام بمعاش المواطنين، وتعديل أسعار الوقود، ومراجعة سياسة الاستيراد، مطالبة بتخفيض ميزانية الأجهزة السيادية، مع تجميد قرار زيادة الكهرباء، وتعديل الميزانية، فيما يخص قطاع التعليم والبنى التحتية.

وطالب الخطاب بالإبقاء على دعم الخبز وحل مشكلته، وتوفير القمح، وحل مشكلة المواصلات، وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية المحلية، فضلاً عن إضافة عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للميزانية.

ووجه عادل خلف الله رئيس اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير اتهامات للحكومة الانتقالية بعدم الوضوح والشفافية مع الشعب، ووصف زيادة أسعار المحروقات بالأمر الخطير، داعياً لإعادة النظر فيه. وأضاف: «الاحتجاجات أصبحت ملموسة، والمواطنون يتساءلون: إلى متى هذه الصفوف والطوابير».