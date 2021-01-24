مظاهرات في تونس للمطالبة بإسقاط الحكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - ساسي جبيل، وكالات (تونس)

تظاهر المئات وسط تونس العاصمة، أمس، في تصعيد للاحتجاجات المطالبة بتوفير الوظائف والتنديد بتعامل الشرطة العنيف مع المحتجين، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة، بينما حاولت قوات الأمن إغلاق الشارع الرئيسي في العاصمة.

ورغم الانتشار الأمني الكثيف لقوات مكافحة الشغب وعربات الشرطة، إلا أن جموع المحتجين تمكنوا من تحدي إغلاق شارع الحبيب بورقيبة، ووصلوا إلى هناك رافعين شعارات تطالب بإسقاط النظام واستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

ويشير إغلاق السلطات الشارع الرئيسي بالعاصمة، وهو نقطة محورية في احتجاجات حاشدة أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل عشر سنوات، إلى تزايد مخاوف الحكومة من تصاعد وتيرة الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوع في أرجاء البلاد.

وتمثل الاحتجاجات المستمرة أكبر موجة من الاضطرابات السياسية منذ سنوات عدة، مع اعتقال الشرطة لمئات الأشخاص بعد صدامات ليلية في مناطق عدة، تزامناً مع الذكرى العاشرة للثورة، التي جلبت الديمقراطية لتونس، لكنها فاقمت المعاناة الاقتصادية والاجتماعية.

وقال محمود، وهو عامل مقهى في أثناء المظاهرة: «لا يمكننا أن نقبل بدولة بوليسية في تونس بعد 10 سنوات من الثورة.. إنه أمر مخز».

وفي حين أن الشبان الذين اشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب في صدامات ليلية عنيفة في الأحياء الفقيرة في المدن التونسية أعربوا عن القليل من الأهداف السياسية الواضحة، ركزت الاحتجاجات النهارية على نقص الوظائف، وعلى تعامل الشرطة العنيف مع المظاهرات، والاعتقالات التي شملت بعض المدونين.

وردد المحتجون شعارات ضد المشيشي وضد وزارة الداخلية، وأغلق عدد من أهالي منطقة حي العوينة بمحافظة سوسة وسط البلاد مساء أمس الأول، الطريق الرئيسة، وأشعلوا الإطارات المطاطية، ونظموا وقفة احتجاجية، للمطالبة بإطلاق سراح شاب تم توقيفه خلال الأحداث الأخيرة، لحضور جنازة والده.

وأكدت مصادر أمنية مطلعة حدة التوتر الاجتماعي في المنطقة، إثر تشييع جثمان والد الشاب، دون حضور الابن. ورفع المحتجون شعارات منددة بالتوقيف العشوائي للشباب.