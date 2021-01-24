مساعٍ للتحقيق بشأن شركة بريطانية للاشتباه في صلتها بانفجار بيروت

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (رويترز)

دعا نائبان بريطانيان كبيران إلى إجراء تحقيق بشأن شركة مسجلة في بريطانيا، ربما تكون مرتبطة بالانفجار المدمر الذي وقع العام الماضي في بيروت بعد أن وجدت «رويترز» أن الشركة لم تكشف عن أصحابها.

والشركة هي «سافارو ليمتد» مسجلة في عنوان بلندن، وهي ملزمة مثل جميع الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم «كومبانيز هاوس».

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لـ«رويترز» خلال الأسبوع الماضي، قالت المرأة المدرجة على أنها مالكة «سافارو»، والمديرة الوحيدة في «كومبانيز هاوس» مارينا بسيلو: «إنها كانت تعمل كوكيل نيابة عن مالك آخر مستفيد لم تكشف عن هويته».

وقالت: «الشخص الذي كان ولا يزال دائماً المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوماً هو الشخص نفسه، وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه». ولم تذكر سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته.

ووصفت مارجريت هودج، النائبة والوزيرة السابقة في الحكومة البريطانية، والتي رأست لجنة الشؤون العامة بالبرلمان في الفترة من 2010 إلى 2015، الإخفاق الواضح في إدراج المستفيد النهائي من سافارو في «كومبانيز هاوس» بأنه أمر «شائن».

وقالت: «يجب على سلطات المملكة المتحدة التحقيق في الأمر، في ضوء تقديم معلومات غير دقيقة».

وقال جون مان، عضو مجلس اللوردات البريطاني، الذي حقق في استخدام الشركات المسجلة في بريطانيا في نشاط غير قانوني: «إن هذه القضية تظهر ضرورة فرض تطبيق أقوى لقواعد تسجيل الشركات البريطانية».

وقال: «إنه لأمر مروع ومضر للغاية بسمعة المملكة المتحدة أنه يمكن بسهولة استغلال نظامنا الوطني لتسجيل الشركات».

وقالت بسيلو، التي تقدم تسجيلات الشركات للعملاء من خلال شركتها القبرصية الخاصة، «إنترستيتوس»، في رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني: إن شركتها «تلتزم بصرامة بالتشريعات».

ونفت أن تكون «سافارو» مرتبطة بانفجار لبنان، قائلة: «إنها تعتقد أنها لم تقم بأي نشاط تجاري».

وقالت: «على حد علمنا، فإن الشركة محل التساؤل، ظلت منذ تسجيلها بلا أي نشاط تجاري أو أي نشاط آخر أو الاحتفاظ بأي حسابات بنكية؛ لأن المشروع الذي تأسست من أجله لم يتحقق مطلقاً».

ووجد تحقيق لـ«رويترز» العام الماضي في انفجار بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص أن الشحنة الضخمة من سماد نترات الأمونيوم، التي انفجرت في مرفأ بيروت كانت في طريقها إلى موزمبيق. وحدد المشتري وهي شركة «إف. ئي.إم» الموزامبيقية الشركة التي اشترى منها الشحنة على أنها سافارو.

وقال مصدر لبناني: «إن عقد بيع السماد حدد شركة سافارو، وذكر عنوانها بلندن».