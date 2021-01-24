الرئيس الأميركي يلتقي رئيس وزراء كندا الشهر المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - أوتاوا (وكالات)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، أنّ جاستن ترودو والرئيس الأميركي جو بايدن أجريا محادثة هاتفيّة «ودية» قرّرا خلالها أن يجتمعا «الشهر المقبل».

وقال مكتب ترودو في بيان: إنّه خلال المكالمة الهاتفيّة، التي استمرّت نحو ثلاثين دقيقة، اتّفق الرئيس الأميركي الجديد ورئيس الوزراء الكندي على «أن يلتقيا الشهر المقبل من أجل الدّفع قدماً بالعمل المهمّ المتمثّل في تجديد الصداقة العميقة والدائمة بين كندا والولايات المتحدة». ولم يُحسَم تاريخ هذا الاجتماع، كما لم يُحَدّد بعد ما إذا كان سيتمّ وجهاً لوجه أم أنّه سيكون افتراضياً.

وهذه المكالمة، وهي أوّل اتّصال هاتفي بين بايدن وزعيم أجنبي بحسب البيت الأبيض، جرت في شكل «ودّي جداً».

وتطرّق الرجلان إلى مجموعة ملفّات بينها مكافحة جائحة «كوفيد - 19»، التي دفعت إلى إغلاق الحدود بين البلدين منذ مارس الماضي، والعلاقة «الاقتصاديّة الاستثنائيّة والوثيقة جدّاً» بين الدولتين الجارتَين، فضلاً عن ضرورة حماية البيئة.

وناقش ترودو وبايدن موضوع الخلاف الرئيسي بين البلدين، والمتمثّل في قرار الرئيس الأميركي الجديد إلغاء مشروع خط أنابيب نفطي مهم لكندا.

وقال مكتب ترودو: «إن رئيس الوزراء الكندي عبّر عن خيبة أمل كندا من قرار الولايات المتحدة بشأن مشروع كيستون إكس إل». وأضاف: «شدّد رئيس الوزراء على الفوائد المهمّة التي تُوفّرها العلاقة الثنائيّة في مجال الطاقة على صعيد الاقتصاد وأمن الطاقة».

وكان ترودو أكّد في وقت سابق تطلّعه إلى تجديد العلاقات الثنائيّة مع الولايات المتحدة، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة التغيّر المناخي.