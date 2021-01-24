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لقاح كورونا يطيح برئيس أركان الجيش الإسباني

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قدم رئيس أركان الجيش الإسباني، الجنرال ميغيل أنخيل فيلارويا، استقالته اليوم السبت بعد أن وجهت له اتهامات بـ"تجاهل بروتوكول التطعيم ضد "، وفق ما أعلنت هيئة الأركان في بيان.

وجاء في البيان أنه "بهدف الحفاظ على صورة القوات المسلحة، قدم الجنرال فيلارويا استقالته اليوم إلى وزيرة الدفاع"، فيما أفاد مصدر في هيئة الأركان بأن وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس قبلت الاستقالة.

وسجلت إسبانيا 55041 وفاة و2456675 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء انتشار العدوى في العام المنصرم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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