داعش يضرب مجددا في العراق.. قتلى عسكريون بـ"كمين تكريت"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - داعش يضرب مجددا في العراق.. قتلى عسكريون بـكمين تكريت

السبت 23 يناير 2021

الخليج 365

قتل 11 عنصرا في قوات الحشد الشعبي العراقي، مساء السبت، في كمين نسب إلى تنظيم داعش شمالي بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني في الحشد.



ونفذ الهجوم ليلا بواسطة أسلحة خفيفة شرقي مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، ويأتي بعد يومين من تفجيرين انتحاريين في قلب بغداد أسفرا عن مقتل 32 مدنيا وتبناهما التنظيم المتطرف.

وقال أبو علي المالكي أحد الضباط في اللواء 22 في الحشد إن "تنظيم داعش شن هجوما على اللواء 22 شرق تكريت"، مركز محافظة صلاح الدين التي تبعد حوالي 150 كلم شمال بغداد.

وذكرت مصادر أخرى في الحشد أن 11 عنصرا قتلوا وأصيب 10 آخرون، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقُتل 32 شخصا وأصيب 110 آخرون في تفجيرين انتحاريين وقعا في وسط بغداد، الخميس، تبناهما تنظيم داعش وأوقعا أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ 3 سنوات.

وكما في 2018، حصل الاعتداء في وقت تناقش السلطات تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، وهو استحقاق غالبا ما يترافق مع أعمال عنف.

ونجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم في معاقله الكبرى نهاية 2017 بعد معارك دامية، لكن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.

ووقعت تفجيرات في بغداد في يونيو 2019.