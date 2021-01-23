المنظمة الدولية للهجرة: إنقاذ 86 مهاجرا سريا بعرض السواحل الليبية

جدة - عبدالحي حسين - أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنه تم، أول أمس الخميس، إنقاذ 86 مهاجرا سريا بعرض السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة، في بلاغ، نشرته على موقع “تويتر”، أن سبع نساء و19 طفلا يوجدون من بين هؤلاء المهاجرين السريين.

وأضافت أنها قدمت مساعدة عاجلة، بما فيها مساعدة طبية لهؤلاء المهاجرين، الذين تمت إعادتهم إلى ليبيا.

وتمثل ليبيا، على الرغم من الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها، نقطة عبور رئيسية بالنسبة للمهاجرين الفارين من عدم الاستقرار في مناطق أخرى بإفريقيا والشرق الأوسط، والساعين إلى الالتحاق بأوروبا.

وشهدت السواحل الليبية، خلال السنوات الأخيرة، العديد من حوادث الغرق.

وتجدر الإشارة إلى أن محاولات الهجرة انطلاقا من السواحل الليبية ازدادت بنسبة 300 في المائة تقريبا بين يناير وأبريل 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بحسب الأمم المتحدة.

يذكر أن أكثر من 100 ألف مهاجر كانوا قد حاولوا، خلال العام 2019، عبور البحر الأبيض المتوسط، قضى أزيد من 1200 منهم غرقا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.