دمنات.. حقوقيون يطالبون بإجراءات ردعية لمواجهة المفسدين وناهبي المال العام

جدة - عبدالحي حسين - طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع دمنات السلطة القضائية بالتصدي لما أسمته بالفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، مع الحرص على اتخاد إجراءات ردعية وشجاعة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام.

وأوضحت الجمعية في بيان لها توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إلى أنها تتابع آخر تداعيات التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية لجرائم الأموال في ملف تسوده شبهة كبيرة في تبذير أموال عامة بشأن منحة مالية لإحدى الجمعيات من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة.

وشددت الجمعية على أن التساهل مع هذه الظاهرة قد تكون لها نتائج وخيمة وسلبية على مستقبل التنمية والمدينة خصوصا، داعيا إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وبعد الإفلات من العقاب في الجرائم ذات الطابع المالي.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق جدي ومسؤول بخصوص الارتجالية والعشوائية التي تعرفها مجموعة من المشاريع المتعلقة بتهيئة مدينة دمنات، مستكرة ما تعيشه المدينة من إقصاء وتهميش بسبب من وصفتهم برموز الفساد وناهبي المال العام ومافيا العقار التي شوهت معالم المدينة وقتلت كل تنافسية ممكنة لاستقطاب المشاريع التنموية وكذا الاستثمار.