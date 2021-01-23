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البطولة الوطنية.. رجاء بني ملال ينهزم أمام النادي السالمي وسلا تعود بانتصار من قلب بنجرير

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حمزة المتقي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - انهزم فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، مساء اليوم السبت، أمام مضيفه النادي السالمي بهدف دون مقابل، في ملعب الرازي بمدينة برشيد، برسم الدورة الـ7 من البطولة الوطنية الاحترافية  لكرة القدم “إنوي” القسم الثاني.

وتجمد رصيد فريق رجاء بيني ملال في النقطة الـ10 ليحتل المركز الـ4 على سبورة التريب العام، فيما تمكن الفريق السالمي من رفع رصيده إلى 13 نقطة ليعود إلى تصدر القسم الوطني الثاني متبوعا بكل من الجمعية السلاوية وشباب أطس خنيفرة برصيد 12 نقطة.

من جهته حققت الجمعية السلاوية انتصارها الثالث في دوري الدرجة الثانية ، بعد تفوقها على شباب بن جرير بهدف لصفر.

ورفع السلاويون رصيدهم إلى 12 نقطة في وصافة الترتيب العام، بينما تجمد رصيد شباب بن جرير في النقطة التاسعة من فوزين، ثلاثة تعادلات وهزيمة، محتلا بذلك المركز السابع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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