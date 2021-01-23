مؤلم .. “حفرة مائية” تبتلع طفلين وتنهي حياتهما ضواحي الخميسات

جدة - عبدالحي حسين - لقي طفلين، مصرعهما غرقا، اليوم السبت، داخل حفرة مغمورة بمياه الأمطار في مركز جماعة سيدي علال البحراوي ضواحي مدينة الخميسات.

ووفق ما أكدته مصادر “اليوم 24″، فإن الطفلين من عائلة واحدة سقطا في حفرة عميقة للصرف الصحي بشكل مفاجئ، حينما كان يلعبان بالقرب من منزل أسرتهما حيث لقيا مصرعهما بعين المكان.

وأكدت المصادر ذاتها، أن الحفرة لم تكن محاطة بأي حاجز وقائي، في حين عرف مكان الحادث استنفارالمختلف عناصر السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي علال البحراوي.

وعملت عناصر الوقاية المدينة على انتشال جثتي الطفلين من قعر الحفرة المائية، حيث تم إيداعما بمستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالخميسات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.