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العراق يواصل عملية مطاردة تنظيم داعش الارهابي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

ذكر مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أن الجهاز يواصل عملية مطاردة وتعقب خلايا مسلحي تنظيم داعش الإرهابي التي أطلقها الجمعة على خلفية التفجير الإرهابي وسط بغداد.

 

وقال الرائد سعد البياتي من جهاز مكافحة الإرهاب، لـ(إفى) السبت إن وحداته واصلت عملية تعقب خلايا مسلحي داعش التي أطلقها الجهاز أمس باسم "عملية ثأر الشهداء".

 

وأضاف أن العملية التي تجري وفق معلومات استخباراتية دقيقة تشمل مناطق مختلفة من البلاد، وتحت إشراف مباشر من قيادة الجهاز.

 

واوضح البياتي أن وحدات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت اليوم ثلاث عمليات، الأولى منها بمنطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد، وأسفرت عن اعتقال احد عناصر داعش.

 

وأكد البياتي، أن جهاز مكافحة الإرهاب سيواصل عملية تعقب الإرهابيين حتى القضاء على خلايا التنظيم المتناثرة هنا وهناك، لافتاً الى أن دماء الضحايا الذين سقطوا في ساحة التحرير الجمعة لن تذهب سدى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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