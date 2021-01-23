شكرا لقرائتكم خبر عن نددت باستخدام القوة.. أول تعليق من أمريكا على احتجاجات روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الولايات المتحدة اليوم السبت السلطات الروسية إلى إطلاق سراح المحتجين والصحفيين المحتجزين في أنحاء روسيا خلال مظاهرات مؤيدة للمعارض الروسي المحتجز أليكسي نافالني، ونددت باستخدام القوة ضدهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: "ندعو السلطات الروسية للإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم لحقوقهم (المعترف بها) عالميا"، كما دعا إلى الإفراج "غير المشروط" عن نافالني.