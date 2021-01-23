شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ حملة التطعيمات ضد كورونا.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، إن مصر ستبدأ غدا حملة التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا وإن الحملة ستبدأ بالطواقم الطبية.

وتسلمت مصر أول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) في ديسمبر.

وقالت وزيرة الصحة المصرية الأسبوع الماضي، إن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات (جافي) تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20 بالمائة من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة.