العمليات المشتركة تنعى آمر فوج في الحشد خلال ملاحقة 'داعش' شرقي صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - نعت قيادة العمليات المشتركة، السبت، آمر فوج في الحشد الشعبي خلال ملاحقة "داعش" شرقي صلاح الدين.

وقالت القيادة في بيان لها، "مازال رجال العراق يقدمون أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن الغالي ويبذلون دمائهم الزاكيات".

وأضافت "نحن اليوم نزف شهيداً عرف بشجاعته واخلاصه في عمله المهني، الا وهو آمر الفوج الثالث باللواء 22 بالحشد الشعبي الشهيد القائد المغفور له (حسين سعيدان گاطع أبو علياء الحسيناوي) وكوكبة من رفاقه خلال ملاحقتهم لعناصر عصابات داعش الإرهابية شرقي محافظة صلاح الدين".