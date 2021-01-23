رئاسة الجمهورية تعلن المصادقة على 340 حكم إعدام

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت رئاسة الجمهورية، السبت، عن المصادقة على 340 حكم إعدام.

وصرح مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية في بيان، إن "الرئاسة صادقت على اكثر من 340 حكم اعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية واصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون".

وأضاف أن "المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من كافة جوانبها الدستورية والقانونية بما فيها استنفاذ كافة طرق الطعن، وعدم الشمول بالعفو العام رقم ٢٧لسنة ٢٠١٦، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل"، مؤكداً أن "الرئاسة ما تزال مستمرة في مصادقة الاحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات اخرى".