أول اتصال إسرائيلي أمريكي بعد تنصيب بايدن.. بحث اتفاقات السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش مستشارا الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي، السبت، العديد من القضايا المشتركة، في أول اتصال بين الطرفين منذ تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأصدر مكتب نتنياهو مساء السبت، بيانا جاء فيه، إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، ناقش هاتفيا مع نظيره الأمريكي جيك سوليفان، العديد من القضايا المشتركة، من بينها إيران والقضايا الإقليمية، واتفاقيات إبراهيم.



وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة المغربية.

وجاءت الخطوة المغربية بعد أسابيع من توقيع الإمارات منتصف سبتمبر/أيلول الماضي معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل، في خطوة شجاعة أسهمت في دفع البحرين والسودان إلى نهج ذات الطريق، الأمر الذي يحفظ حقوق الفلسطينيين، ويسهم في دعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وفي وقت سابق، أشار البيت الأبيض إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات هاتفية مع نظرائه في كوريا الجنوبية وأفغانستان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب في الأسابيع الأخيرة عن معارضته لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي مع إيران.

وقاد بن شابات الوفود الإسرائيلية خلال التوقيع على اتفاقات السلام مع دول الإمارات، والبحرين، والسودان والمغرب.

والأربعاء الماضي، جرت في العاصمة واشنطن مراسم تنصيب جو بايدن ليكون، الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.