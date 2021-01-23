العراق يواصل عملية مطاردة تنظيم داعش الارهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ السعودية نيوز

ذكر مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أن الجهاز يواصل عملية مطاردة وتعقب خلايا مسلحي تنظيم داعش الإرهابي التي أطلقها الجمعة على خلفية التفجير الإرهابي وسط بغداد.



وقال الرائد سعد البياتي من جهاز مكافحة الإرهاب، لـ(إفى) السبت إن وحداته واصلت عملية تعقب خلايا مسلحي داعش التي أطلقها الجهاز أمس باسم "عملية ثأر الشهداء".

وأضاف أن العملية التي تجري وفق معلومات استخباراتية دقيقة تشمل مناطق مختلفة من البلاد، وتحت إشراف مباشر من قيادة الجهاز.

واوضح البياتي أن وحدات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت اليوم ثلاث عمليات، الأولى منها بمنطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد، وأسفرت عن اعتقال احد عناصر داعش.

وأكد البياتي، أن جهاز مكافحة الإرهاب سيواصل عملية تعقب الإرهابيين حتى القضاء على خلايا التنظيم المتناثرة هنا وهناك، لافتاً الى أن دماء الضحايا الذين سقطوا في ساحة التحرير الجمعة لن تذهب سدى.