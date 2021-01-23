مصر تبدأ حملة التطعيمات من كورونا الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات مسجلة اليوم السبت إن مصر ستبدأ غداً الأحد حملة التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا وإن الحملة ستبدأ بالطواقم الطبية.



وسجلت مصر أمس الجمعة 748 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة.

ولكن مسؤولي الصحة يرجحون أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير بسبب المعدل المنخفض نسبياً لفحوص الكشف عن الفيروس فضلا عن استبعاد نتائج الفحوص الخاصة.

وتسلمت مصر أول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) في ديسمبر (كانون الأول).

وقالت وزيرة الصحة المصرية الأسبوع الماضي إن "مصر ستحصل على 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للقاحات (جافي) تكفي لتطعيم 20 مليونا أو 20% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة".