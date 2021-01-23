شكرا لقرائتكم خبر 60 ألف يمني يستفيدون من مشروع ترميم مصايد الأسماك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد 60,000 يمني من مشروع مركز الإنزال السمكي الجديد في مديرية المخا الساحلية بمحافظة تعز، بعد انتهاء أعمال التأهيل والبناء التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن أنشطة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر المتضررة في اليمن.

وستوفر المرافق التي تم إعادة تأهيلها مكان عمل مناسبا لتسويق المنتجات السمكية والحفاظ عليها من التلوث أو التلف، من خلال توفير مخازن التبريد التي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث تهدف سلسلة التبريد المتطورة إلى تعزيز مستوى الإنتاج والدخل للصيادين، مما سيسهم في تخفيف معدلات سوء التغذية المرتفعة خاصة عند الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في المناطق الساحلية المستهدفة.

ويهدف المركز إلى تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 8,400 أسرة قريبة من مجتمعات الصيد التي تعتمد على البحر لتأمين مصدر رزقها في مديريتي المخا وذباب الساحليتين، والمساعدة في تخفيف معاناة الصيادين بتسهيل مهمة تسويق منتجاتهم.