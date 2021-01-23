شكرا لقرائتكم خبر تعز تطلق نداء (يا عالم يا إنسانية..الحوثية إرهابية) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترضت الدفاعات الجوية السعودية أمس، صاروخا أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه الأعيان المدنية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير هدف جوي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

وكان التحالف أعلن أمس الأول أيضا إحباط عمليتين إرهابيتين حاولت الميليشيات الحوثية تنفيذهما، وأوضح أنه تم اعتراض وتدمير زورق حوثي مفخخ جنوب البحر الأحمر.

وقبل أسبوع، أعلن التحالف كذلك اعتراض وتدمير 3 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه المملكة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. ونبه في حينه إلى أن الحديدة باتت مركز انطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية، مشددا على استمرار انتهاك الميليشيات للقانون الدولي الإنساني واتفاقية ستوكهولم.

من جهة أخرى، جددت الحكومة اليمنية الشرعية دعوتها المجتمع الدولي إلى الاقتداء بواشنطن وتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان عقب إعلان للتحالف عن إحباط عملية إرهابية بزورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر وتدمير طائرة مسيرة كانت تنوي الميليشيات الحوثية استهداف السعودية بها.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية الهجوم، مؤكدة وقوف اليمن حكومة وشعبا مع السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وتؤيد كل الإجراءات التي تتخذها الرياض في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب بكل أشكاله والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها والمنطقة.

وكان عدد من أبناء مدينة تعز نظموا وقفة احتجاجية، للتنديد بجرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتواطؤ الأمم المتحدة، وشارك المئات في وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة، بساحة الحرية وسط المدينة.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها (الحوثي ميليشيات إرهابية من أول طلقة) و(أبناء الحيمة يطالبون بوقف جرائم القتل والنهب التي تمارس ضدهم). كما هتفوا بشعارات منها (يا مبعوث يا أممي.. الحوثي قاتل دموي)، و(يا عالم يا إنسانية، الحوثية إرهابية)، و(الجماعة الحوثية، جماعة إرهابية).

وندد المحتجون بدفاع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريڤيت عن ميليشيات الحوثي، وتواطؤ الأمم المتحدة مع جرائم الحرب التي تمارسها الميليشيات بحق اليمنيين خاصة بمحافظة تعز.

إلى ذلك تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية تضييق الخناق على ملاك المحلات التجارية والمواطنين بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها على خطى تنظيم داعش الإرهابي.

وفي أحدث هذه الممارسات أغلقت ميليشيات الحوثي، محل (رينبو) الذي يقدم الوجبات الخفيفة والمعجنات، والكائن في شارع الدائري بالعاصمة اليمنية. وقال أحد ملاك المحل، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، «إن الحوثيين أتوا بإشعار مضمونه أمر من سلطة الحوثيين بإغلاق المحل بذريعة مخالفة ما يسمى (الهوية الإيمانية)، حسب ما جاء في الإشعار.

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