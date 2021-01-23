سقوط عشرات الجنود الصوماليين في عملية إرهابية

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وبدأ الهجوم في (راجا-ايلي) بمنطقة (شابيلي الوسطى) المضطربة، على بعد حوالي 90 كلم شمال شرق العاصمة، مقديشو.وأشار محمود ضاهر، أحد الشيوخ في بلدة (عدل) المجاورة إلى استمرار تصاعد حدة التوتر في المنطقة، حيث أعادت القوات الصومالية والميليشيات المحلية تنظيم صفوفها خارج المنطقة لإعادة السيطرة عليها من المتشددين.
وأضاف «إن الكثيرين فروا من منازلهم خلال الاشتباكات، على الرغم من أنه لم ترد أنباء عن إصابة أي مدني حتى الآن في الهجوم».
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