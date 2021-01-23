شكرا لقرائتكم خبر إردوغان يعتقل تركيا أطلق سراحه بعد إهانة الوزير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاودت الشرطة التركية اعتقال مواطن يدعى أردال بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وذلك بعدما أخلت سبيله عقب اعتقاله بتهمة إهانة والدة وزير الداخلية، سليمان سويلو.

واعتقل أردال قبل يومين لكتابته تعليقا مليئا بالسباب على صورة نشرها وزير الداخلية صويلو برفقة والدته على حسابه بموقع تويتر. وعقب الانتهاء من الإجراءات داخل مديرية أمن أحيل أردال إلى المحكمة التي قضت بمحاكمته من خارج القضبان، وفقا لصحيفة زمان التركية.

وشهد أمس إعادة اعتقال قوات الأمن أردال للمرة الثانية، لكن بسبب منشورات قديمة تضمنت إهانات للرئيس رجب إردوغان. وعقب الانتهاء من الإجراءات بمديرية الأمن أحيل أردال إلى المحكمة بتهمة إهانة الرئيس.

وتخضع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة صارمة، ويقضي عدد من الأشخاص أشهرا بالسجن بسبب تغريدات تنتقد الرئيس أو حكومة حزب العدالة والتنمية.

وكان سويلو قد نشر تعليق أردال الذي كتبه أسفل صورة والدته وتضمن سبابا وعلق على الأمر، قائلا «والدتي بالمستشفى منذ 45 يوما، والشخص الذي كتب سبابا أسفل صورة والدتي امتثل أمام المحكمة وتم إخلاء سبيله مع إخضاعه للرقابة القضائية. ماذا يسعني أن أفعل. ماذا سيتغير حتى وإن كنت وزيرا. ماذا يعني أن يعجز المرء عن الدفاع عن شرف والدته بينما هو منشغل بأمور الدولة. سأعتبر الأمر خطوة استفزازية حتى وإن تم إعادة اعتقاله بسبب تغريدتي».