محاكمة ترمب تبدأ 8 فبراير

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وبهذا الإعلان من شومر يتم تأجيل بدء محاكمة ترمب لمدة أسبوعين تقريبا عن البداية التي كانت مقررة سلفا غدا.وقال شومر «تمرد يوم 6 يناير في مبنى الكابيتول بتحريض من دونالد ترمب كان يوما لن ينساه أي منا أبدا».
وأضاف «نريد جميعا أن نتجاوز هذا الفصل الفظيع من تاريخ أمتنا، لكن التعافي والوحدة لن يتحققا إلا إذا كان هناك صدق ومساءلة وهذا ما ستوفره هذه المحاكمة».
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