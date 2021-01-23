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محاكمة ترمب تبدأ 8 فبراير

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- بواسطة أيمن الوشواش - قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر «إن المحاكمة الخاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ستبدأ في 8 فبراير المقبل».

وبهذا الإعلان من شومر يتم تأجيل بدء محاكمة ترمب لمدة أسبوعين تقريبا عن البداية التي كانت مقررة سلفا غدا.

وقال شومر «تمرد يوم 6 يناير في مبنى الكابيتول بتحريض من دونالد ترمب كان يوما لن ينساه أي منا أبدا».

وأضاف «نريد جميعا أن نتجاوز هذا الفصل الفظيع من تاريخ أمتنا، لكن التعافي والوحدة لن يتحققا إلا إذا كان هناك صدق ومساءلة وهذا ما ستوفره هذه المحاكمة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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