السودان: لا نقبل سياسة الأمر الواقع في قضية سد النهضة.. ولدينا وسائل أخرى للرد

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام، فيصل محمد صالحي، أن بلاده لا تقبل فرض سياسة الأمر الواقع في قضية سد النهضة، وإن للسودان الوسائل التي يستطيع الرد بها في حال فرض الأمر الواقع.

وأضاف الوزير، في تصريح لموقع "سوداني" اليوم السبت، أن "السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة"، مشيراً إلى أن "لدى السودان وسائل أخرى يستطيع الرد بها في حال فرض الأمر الواقع".

وعن الوساطة الإفريقية، قال صالحي إن الوساطة بشكلها القديم لم تعد مجدية، ولا بد من تغيير المنهج وتوسيع دور أكبر للخبراء، أو توسيع الوساطة لتشمل جهات أخرى.

وتابع: "المفاوضات هي الطريقة الوحيدة، نحن لا نريد التصعيد، وموقفنا مختلف عن مصر وإثيوبيا، وإذا حصل أيّ ضرر فالسودان هو المتضرر، لذا يجب أن يكون هناك اتفاق يحمي السودان".

وأكمل وزير الإعلام السوداني: "حاليا لا توجد مفاوضات بشكل رسمي، نحن لا نريد التصعيد".