شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف سر العلاقات الوطيدة بين أردوغان والجماعات الإرهابية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة وطيدة بين نظام أردوغان والجماعات الإرهابية تربط بين النظام الحاكم فى تركيا ، بهدف توسعة نفوذ الرئيس التركى في المنطقة لتحقيق أهدافه الخاصة ، وهو ما كشف عن تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة " ماعت" ، تناول العلاقة بين أردوغان ، وتنظيم داعش الإرهابي ، من خلال وثائق مسربة كشفت تورط الاستخبارات التركية في دعم عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ومساعدتهم على الإفلات من الملاحقة الأمنية.

وأضاف التقرير، أن الوثائق الذي نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أكد على تورط المخابرات التركية، في الدعم الذي يقدم لتنظيم داعش لتدبير عمليات إرهابية في الكثير من دول المنطقة، وهو ما يكشف عن العلاقات الوثيقة بين النظام التركى وجماعات التطرف من أجل تحقيق أهدافه الخبيثة في المنطقة.