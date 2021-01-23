شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات لـ"اللجنة الدينية بالنواب" لمناقشة مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب 6 اجتماعات، على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

ويُعد مشروع القانون من التشريعات الهامة التى تصب فى إطار المشاركة فى الدور التنموى والاجتماعى مع الدولة، لدعم المشروعات التنموية والخدمية والرعاية الصحية والاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن الأكثر احتياجا والفقراء.

وينص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق الوقف الخيرى تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروع أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق".

ويهدف المشروع إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية على الأخص، ونشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ومعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.

فضلا عن المساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التى تساهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة فى تطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين.

ووفقا لنص المادة (2) من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى، فإن تحقيق كل هذه الأهداف يكون فى حدود شروط الواقفين.