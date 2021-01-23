شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ : مشروع الفيروز محور تنموى جديد فى سيناء والقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى ، اليوم السبت ، في شرق بورسعيد ، يضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعد المشروع إضافة كبيرة لمنطقة القناة وسيناء بصفة خاصة ومصر بصفة عامة بما يتيحه من مجتمعات جديدة و فرص عمل تتخطى العشرة آلاف فرصة متنوعة فضلا عن الإنتاج الكبير الذي يسد الفجوة الغذائية.

وقالت وكيل مجلس الشيوخ، فى تصريحات صحفية ، إن المشروع لن يحد فقط من الاستيراد ، ولكنه يفتح مجالا وآفاق جديدة لتصدير للعديد من السلع والمنتجات الحيوية، وكذلك يثبت المشروع أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، يمتلك رؤية متكاملة للتحديث و التطوير تستهدف إحداث نقلة نوعية للحياة في مصرو الوصول إلى ما يطلق عليه التنمية المستدامة ، التى لا مجال فيها للشعارات أوالوعود البراقة ، لغة العمل وحدها هى اللغة المقبولة لدى القيادة السياسية ، فى العديد من الملفات سواء فى البنية التحتية فى الطرق والكبارى والمدن الجديدة وتطوير القرى ، والمشروعات الصناعية والاقتصادية العملاقة، وهذه الرؤية تتسع أيضا لتشمل إعادة بناء الإنسان المصري ، الأمر الذي يتجسد فيما يحدث بملف التعليم ، هذا الملف الذي اُهمل لعشرات السنين